RC Lens, OM : un nouveau Jonathan Clauss à Lens !

Si l’OM pioche depuis deux matches, Jonathan Clauss (30 ans) n’y est pas étranger. Arraché l’été dernier au RC Lens, le piston droit montre des signes de faiblesse depuis sa non convocation chez les Bleus lors de la Coupe du monde au Qatar. Tout le contraire de Florian Sotoca. Repositionné comme piston droit au RC Lens, là même où Clauss s’était fait un nom au Racing, l’attaquant de 32 ans y brille plutôt depuis près de trois matches. « Ça lui fait encore une corde à son arc » À Rennes, il y a dix jours, il a envoyé une galette qui a trouvé la tête de Loïs Openda (1-0). Vendredi, contre le RC Strasbourg (2-1), rebelote : son centre enroulé a été repoussé par Ismaël Doukouré sur Facundo Medina, qui a fait le break de volée. « Ça lui fait encore une corde à son arc, apprécie son partenaire Jonathan Gradit dans L’Équipe. Il ne reste plus que gardien et il aura tout fait ! C’est un joueur super intelligent dans tout ce qu’il fait, il peut jouer à n’importe quel poste. » Voici la une du journal L'Équipe du mardi 11 avril 2023 : https://t.co/s8SKqdzCSw pic.twitter.com/Bkl5FdsjQD — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 11, 2023

