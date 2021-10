RC Lens, OM, OGC Nice - Mercato : ça se bouscule pour Clauss, futur coéquipier du chouchou de Longoria ?

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Dans les petits papiers de l'OGC Nice et de l'AS Monaco, le latéral droit du RC Lens, Jonathan Clauss, étincelant depuis son arrivée chez les Sang et Or, serait également sur les tablettes du Bayer Leverkusen, selon les informations de MSV Foot.

L'intérêt des deux écuries de Ligue 1 pourrait même pousser le club allemand à passer à l’attaque plus tôt que prévu pour le natif de Strasbourg. S'il venait à rejoindre l'actuel deuxième de Bundesliga, Jonathan Clauss, qui a déjà évolué en Allemagne sous le maillot de l'Arminia Bielefeld (2018-2020), pourrait renforcer la colonie française du Bayer, déjà composée d'Amine Adli et Moussa Diaby.

UPDATE: toujours d’actualité, le Bayer Leverkusen continue de suivre les prestations de Jonathan Clauss.



