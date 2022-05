RC Lens, OM, OGC Nice - Mercato : l'Atlético Madrid passe à l'attaque pour Clauss !

Zapping But! Football Club RC Lens : le club doit-il recruter définitivement Kalimuendo ?

L'OM, l'OGC Nice, l'Atlético Madrid et tous ceux dont l'identité n'a pas encore filtré.. La liste des courtisans à Jonathan Clauss est impressionnante, aussi impressionnante que ses prestations depuis deux ans, qui lui ont permis de devenir un élément incontournable du RC Lens mais aussi de découvrir l'équipe de France. A 29 ans, l'ancien joueur de Bielefeld, à qui il reste un an de contrat en Artois, pourrait partir cet été.

Surtout qu'un club a passé la vitesse supérieure. Ce club, à en croire le journaliste espagnol Talavera, serait l'Atlético Madrid. Les Colchoneros ont pris leurs premiers renseignements sur Clauss. Vu leur stature et leurs moyens financiers, ils pourraient facilement dominer Marseillais et Niçois dans d'éventuelles négociations. Il reste à espérer que si le latéral droit doit rencontrer le directeur sportif de l'Atlético, Andrea Berta, il sera habillé plus convenablement que Boubacar Kamara. Le Marseillais, qui a signé à Aston Villa, a laissé passer sa chance de s'engager avec les Rojiblancos pour avoir pris à la légère cet entretien...

#RCLENS || @Tala_Radio rapporte que l’Atletico de Madrid aurait pris ses premiers renseignements auprès du Racing Club de Lens pour @Djoninho25.



Des clubs anglais seraient également dans le coup.



⚔️ Jo mérite clairement ce qui lui arrive … ♥️ pic.twitter.com/LYMaPceb3w — 𝗠SV FOOT (@MSVFoot) May 25, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur