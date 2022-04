RC Lens, OM, OL - Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Seko Fofana !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Ça commence à se bousculer autour de Seko Fofana (26 ans). Sous contrat jusqu'en 2024, le capitaine du RC Lens réalise un tel exercice qu'il semble très peu probable qu'il soit encore sang et or en 2022-23.

L’OM, l'OL, l'AC Milan, Watford et désormais Newcastle... Les courtisans ne manquent pas, ce qui devrait contribuer à faire grimper les enchères. En milieu de semaine, MSV Foot a ajouté un nouveau nom à la liste des clubs intéressés : Tottenham. Les Spurs sont dirigés par un Antonio Conte qui a affronté Fofana lorsqu'il jouait à l'Udinese et l’aurait gardé en mémoire.

Si le club anglais semble avoir les armes financières et sportives pour attirer le milieu ivoirien, la porte lui serait alors ouverte par le RC Lens. « Lens n’empêchera pas son joueur de partir, si une bonne offre arrive sur son bureau », précise le compte Twitter en ajoutant que la cote de Fofana est estimé à 20 millions sur la plateforme Transfermarkt. Ce montant devrait peu ou prou correspondre à la somme qui satisferait le Racing.

Lens n’empêchera pas son joueur de partir, si une bonne offre arrive sur son bureau. — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) March 30, 2022

Pour résumer Sur les tablettes de plusieurs clubs étrangers (Newcastle, Milan) en vue du mercato estival mais aussi de Ligue 1 (OL, OM), Seko Fofana (26 ans) ne sera plus retenu par les dirigeants du RC Lens. Un changement radical de stratégie ?

Bastien Aubert

Rédacteur