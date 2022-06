RC Lens, OM, OL, OGC Nice - Mercato : Clauss révèle un contact avec l'un de ses courtisans

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Auteur d'une nouvelle saison pleine avec le RC Lens, Jonathan Clauss, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat, intéresse du beau monde sur le marché des transferts. L'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, l'OGC Nice, l'Atlético Madrid ou encore Valence surveilleraient notamment de près le piston droit français.

Clauss confirme un contact avec l'Atlético Madrid

Actuellement présent avec l'équipe de France, le Lensois a révélé un contact avec l'Atlético Madrid, tout en rappelant qu'il n'avait pas encore pris sa décision pour son avenir. "J’ai eu un contact. Mais pas au point d’avoir pris ma décision. Il n’y a pas de papier sur la table, ce sont des discussions qui continuent. Le jour où il y aura quelque chose d’important, on se mettra autour d’une table avec Lens, et si ça doit être avec l’Atlético, on prendra le temps de discuter. Je suis très calme par rapport à ça", a confié Jonathan Clauss dans un entretien accordé au Parisien.

