RC Lens, OM, PSG - Mercato : Pierre Ménès valide une étrange rumeur sur Seko Fofana

Seko Fofana n’en finit plus de séduire. Après une saison et demi sous le maillot du RC Lens, le joueur de 26 ans fait partie des tout meilleurs joueurs de Ligue 1 et l’a encore démontré samedi à Bollaert en marchant sur le milieu de terrain du PSG (1-1). Même Keylor Navas, coupable d’une faute de main, n’a pu résister en encaissant un but de l’international ivoirien à qui tout sourit cette année.

Les courtisans sont déjà nombreux au mercato. L’OM avait commencé par tâter le terrain cet été avant que Newcastle et l’Atalanta Bergame ne lui emboitent le pas avant janvier prochain. Plusieurs fois, le nom de Fofana a circulé dans la bouche des observateurs désireux de l’envoyer au PSG. « Fofana, il ne coûte pas assez cher pour signer au PSG, dommage pour lui », a plutôt bien résumé Bertrand Latour au sujet de cette projection virtuelle.

Sauf que Pierre Ménès pense exactement la même chose ! « Il y a ceux qui disent que le Qatar dirige en ne faisant que du recrutement bling-bling. J’ai d’ailleurs lu un truc comme quoi Seko Fofana serait bien pour le PSG, mais qu’il n’est pas ” assez cher”. Mais c’est malheureusement et probablement vrai », a-t-il affirmé dans Pierrot Le Foot.

