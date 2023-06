RC Lens, OM, Stade Rennais - Mercato : Diouf pas emballé par les Sang et Or ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Un intérêt du RC Lens et de l'OM a récemment été révélé pour le milieu défensif du FC Bâle Andy Diouf. Prêté au club suisse l'été dernier par le Stade Rennais, ce Français de 20 ans a impressionné, au point que ses dirigeants ont levé l'option d'achat de 5,5 M€ dont ils bénéficiaient, conscients qu'ils pourraient réaliser une belle plus-value cet été. C'est effectivement ce qu'il devrait se passer mais ce ne sera sans doute pas grâce à un club français.

Pas emballé à l'idée de jouer à Lens

Car du côté de l'OM, on priorise plutôt l'arrivée de Geoffrey Kondogbia dans un secteur déjà chargé (Rongier, Veretout, Guendouzi, Gueye...). Et pour ce qui est du RC Lens, le problème viendrait plutôt du joueur ! Selon RMC, Diouf "n’aurait pas montré jusqu’ici des signaux très positifs face à l’intérêt de Lens". Précision importante : il aurait des touches avec des clubs allemands, ce qui peut peut-être expliquer cette attitude surprenante d'autant plus surprenante que le Racing jouera la prochaine Champions League.



Pour résumer Fraichement transféré au FC Bâle après un prêt réussi d'une saison, le milieu Andy Diouf (20 ans), formé au Stade Rennais, est suivi par le RC Lens et l'OM en France. Mais il ne serait pas chaud à l'idée de rejoindre les Sang et Or, lui qui a aussi des touches en Allemagne.

Raphaël Nouet

Rédacteur