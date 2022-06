RC Lens, PSG – Mercato : Kalimuendo croulerait sous les grosses offres

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si le RC Lens n'a pas renoncé à récupérer Arnaud Kalimuendo (20 ans) pour un nouveau prêt dans l'Artois, la fenêtre se rétrécit chaque jour un peu plus pour Florent Ghisolfi. Alors que du côté de « Kali » on a fait part d'une réelle envie de découvrir l'Europe l'an prochain, du côté de Paris on ferme pour l'instant la porte dans l'attente de connaître le projet du futur coach le concernant.

En attendant, et comme le confirme le journaliste d'investigations Romain Molina, l'attaquant croule sous les propositions. Dans un PSG qui a besoin de vendre massivement cet été, Arnaud Kalimuendo s'impose comme l'une des valeurs en vogue après plusieurs propositions concernant des transferts secs. Des propositions qui devraient facilement passer au dessus de la barre des 18 M€, la valeur estimée du natif de Suresnes selon les estimations de Transfermarkt. Loin des possibilités du RC Lens, davantage dans l'attente d'un nouveau prêt d'un an sans option.

Pour rappel, Arnaud Kalimuendo (20 ans) a encore deux années de contrat au PSG...

Sinon, le PSG compte encore frapper fort sur le mercato estival.



Côté départs, c'est une galère sans nom pour dégraisser l'effectif. Kalimuendo a énormément de prétendants en transfert sec, mais pour le reste... Même en prêt, ça ne se bouscule pas. — Romain Molina (@Romain_Molina) June 12, 2022

Alexandre Corboz

Rédacteur