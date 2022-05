RC Lens, PSG – Mercato : Kalimuendo lâche un message assez clair sur son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Si, du côté du RC Lens, on ne désespère pas du fait que la prolongation de Kylian Mbappé ouvre la voie à un troisième prêt d'Arnaud Kalimuendo (20 ans), il est quand même plus que probable qu'il faille pour les Sang et Or tirer un trait sur le crack du PSG, simplement cédé sans option d'achat cette saison.

Sur Instagram dans la nuit de jeudi à vendredi, « Kali » a laissé un message de remerciement ne faisant guère de doutes sur la suite de sa carrière : « Merci infiniment à tous pour l’amour et le soutien dont vous m’avez témoigné . Supporteurs, staffs, coéquipiers, en passant par la direction et tous les membres du club, ces deux saisons furent un réel bonheur et un honneur d’avoir pu marquer l’histoire de ce club à vos côtés ».

Un discours qui ressemble quand même à des adieux définitifs même si, en matière de Mercato, il ne faut jamais jurer de rien...

Kalimuendo, ça sent la fin à Lens ! Si le RC Lens espère toujours secrètement pouvoir conserver une troisième fois Arnaud Kalimuendo, le message de l'attaquant du PSG ressemble fortement à des adieux définitifs. Il sera compliqué pour les Sang et Or de faire infléchir la tendance cette fois-ci.

Alexandre Corboz

Rédacteur