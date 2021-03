RC Lens, PSG - Mercato : Kalimuendo s'arme pour son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

Prêté cette saison par le Paris Saint-Germain au RC Lens, le jeune attaquant français, Arnaud Kalimuendo (19 ans), auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 21 matchs de Ligue 1 disputés cette saison, éclate aux yeux du grand public avec les Sang et Or, surprenants 5es au classement.

Totti est l'agent de Kalimuendo

Arnaud Kalimuendo Credit Photo - Icon Sport

Alors que son avenir est en suspens, l'ancien pensionnaire du centre de formation du PSG s'est attaché les services en début de saison de Francesco Totti, qui s'est reconverti en agent de joueurs. La légende de l'AS Roma, à la retraite depuis 2017, s'est donc ajouté aux autres agents de Kalimuendo, qui est désormais bien armé pour décider de son futur.