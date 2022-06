RC Lens, PSG, OM - Mercato : les Sang et Or augmentent le prix de Seko Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Interrogé à l’issue de la saison sur son avenir, Seko Fofana avait confié « être dans le flou » et agir « à 100% au feeling ». Même s’il garde espoir, le RC Lens a peu de chances de conserver son numéro 8 qui s’est imposé comme l’un des tout meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison.

Si cette perte sera douloureuse pour les Lensois la moindre des choses sera de se consoler avec un joli pactole. D’après Foot Mercato, les Sang et Or attendent entre 35 et 40 millions d’euros pour laisser partir Fofana. Les nordistes ont augmenté leur prix du fait que le PSG entre dans les négociations mais aussi parce que Newcastle était prêt à débourser cette somme cet hiver avant de se rabattre sur le Lyonnais Bruno Guimaraes.

Le PSG favori ?

Le Paris Saint-Germain qui a raté Tchouaméni, est intéressé depuis longtemps même si les récentes rumeurs se tournent vers Renato Sanches ou Vitinha. En effet Paris n’a toujours pas trouvé ce milieu récupérateur autoritaire, et Fofana, coutumier du 3-5-2 de Franck Haise, serait en plus adapté au nouveau système que veut mettre en place Luis Campos.

Fofana pourrait aussi retourner en Angleterre où il est apprécié. Il avait en plus commencé à Manchester City à 17 ans avant de passer pro à Fukham

Pour résumer Courtisé depuis longtemps le PSG mais aussi à l’étranger, Seko Fofana ne manquera pas de prétendants cet été et le RC Lens l’a bien compris. Le prix est fixé entre 35 et 40 millions d'euros pour le milieu

de terrain ivoirien.

Yann Noailles

Rédacteur