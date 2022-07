RC Lens, PSG - Mercato : rebondissements pour Doucouré, Fofana et Kalimuendo !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Un départ de taille se profile au RC Lens. Transféré à Crystal Palace pour 22,6 M€ plus 5 M€ de bonus (Lens conservant 15 % de la propriété du joueur), et dans l'attente d'un visa provisoire, Cheick Doucouré est arrivé jeudi à Londres. Selon L’Équipe, l’international malien doit récupérer son permis de travail définitif au plus tôt ce lundi avant que le club entraîné par Patrick Vieira n'officialise son arrivée dans la foulée pour une durée de cinq saisons.

Podcast Men's Up Life

Kalimuendo évalué à 25 M€ !

Un autre départ attendu au RC Lens pourrait finalement ne pas avoir lieu : Seko Fofana. D’après le quotidien sportif, le PSG n’est pas décidé à avancer (pour l’instant ?) sur le Lensois. De son côté, le club de la capitale a fixé un prix pour Arnaud Kalimuendo : 25 millions d’euros.

« Les dirigeants parisiens sont gourmands dans ce dossier. L’idée de l’intégrer à un deal potentiel d’achat a été émise en interne. Cette hypothèse a été présentée par exemple aux dirigeants de l’Inter Milan dans le cadre du dossier Skriniar », concluent nos confrères.

Voici la une du journal L'Équipe du samedi 09 juillet



Lire l'édition > https://t.co/prCJbHtnZw pic.twitter.com/OoTeeg9Xy9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 9, 2022

Pour résumer Alors que le RC Lens semble proche d’avoir bientôt bouclé son recrutement estival, le mercato des Sang et Or pourrait connaître d’autres chamboulements en raison des départs. Notamment en lien avec le Paris Saint-Germain.

Bastien Aubert

Rédacteur