RC Lens, PSG - Mercato : Mbappé éloigne Kalimuendo des Sang et Or

Hier soir, nous avons relayé l'information de Foot Mercato, selon qui Newcastle et Leicester s'intéressent à Arnaud Kalimuendo pour la saison prochaine. Seulement prêté au RC Lens pour la deuxième saison d'affilée, l'attaquant de 22 ans est sous contrat avec le PSG, son club formateur, jusqu'en 2024. Mais un autre joueur éloigne l'international Espoirs des Sang et Or, et ce n'est pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Kylian Mbappé.

En effet, toujours d'après FM, Kalimuendo envisagerait de rester au PSG la saison prochaine. Car le départ de Mbappé mais également celui de Mauro Icardi fait qu'il y aura des places à prendre en attaque. Certes, les dirigeants parisiens vont certainement recruter une star mais il faudra une doublure et, vu les cadences infernales du calendrier, celle-ci aura forcément un temps de jeu conséquent. Kalimuendo peut-il être cette doublure ? Ce serait en tout cas son souhait. Dommage pour le Racing...

🛑 | Le #PSG et le clan Kalimuendo 🇫🇷 ont RDV dans les prochaines semaines pour évoquer l’avenir du joueur !



✅ L'attaquant se voit bien rester à Paris



👀 Kalimuendo 🇫🇷 est courtisé en Angleterre par Newcastle et Leicester



📲 @Santi_J_FM pic.twitter.com/lOcSAG8dN2 — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 25, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur