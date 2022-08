RC Lens, PSG, OM – Mercato : Seko Fofana garde le cap malgré les rumeurs

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Présent en conférence de presse ce vendredi à deux jours de reprendre officiellement la saison avec le RC Lens, Seko Fofana est resté droit dans ses bottes même si le Mercato est loin d'être fini concernant le capitaine lensois, cité notamment à l'OM et au PSG. « Le Mercato ? Je suis très tranquille avec ça. Je ne suis pas le seul à décider. Tant que je serai ici je ferai ce que j'ai à faire, je prends beaucoup de plaisir. ça se passe très bien.C'est une situation où beaucoup se posent des questions, j'essaie de pas trop faire attention, la réalité c'est que je suis à Lens aujourd'hui et je prends beaucoup de plaisir. Je ne prendrai pas de décision à la légère », a-t-il glissé. Et le milieu de terrain a tenu à envoyer un message clair aux supporters lensois : « Je vais toujours me donner, je suis pas quelqu'un qui triche. Des gens payent pour venir nous voir jouer. Des fois on a des attentes, des envies mais faut savoir faire la part des choses et avoir la bonne mentalité ».

