RC Lens, PSG, OM, Nice, Rennes, OL - Mercato : Fofana a une bonne raison d’être resté à Lens

Seko Fofana a surpris tout son monde en restant au RC Lens cette saison et en y prolongeant même son contrat. Lié désormais jusqu’en juin 2025, le capitaine des Sang et Or a expliqué les raisons de son choix. « Parfois on fait des projections dans des endroits et là, je n'arrivais pas à retrouver ce que j'avais avec Lens actuellement. J'avais l'impression que tout était réuni pour que je reste » a-t-il précisé dans Téléfoot hier matin. Fofana croit dur comme fer en la solidité du projet du RC Lens. « Le club m'a plus que prouvé qu'il était ambitieux. J'ai des partenaires qui m'aiment beaucoup et qui ont insisté sur le fait que je reste. Je ne voyais pas pourquoi j'allais partir ailleurs. Je suis très content » a conclu le joueur de 27 ans. 🔴🔵📰 Revue de presse #PSG de l’équipe, lundi 5 septembre 1/4 📸📰 @rdppsg :

Pour résumer Capitaine du RC Lens à succès, Seko Fofana (27 ans) a enfin expliqué la raison pour laquelle il avait décidé de rester au club artésien cette saison et de prolonger son contrat malgré plusieurs sollicitations de choix au mercato.

