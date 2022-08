RC Lens, PSG, OM, OL - Mercato : Seko Fofana ouvre clairement la porte à un départ

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Déjà buteur le week-end dernier face à l’AS Monaco (4-1), Seko Fofana a remis ça ce samedi lors de la victoire du RC Lens sur sa pelouse contre le Stade Rennais (2-1). Après la rencontre, le capitaine et milieu de terrain des Sang et Or, un temps courtisé par le PSG et l’OM et l'OL, a été interrogé par Canal + sur son avenir où il a révélé qu’il avait des sollicitations et qu’il réfléchissait à son avenir.

"Il reste cinq jours pour réfléchir"

"Tout ce que je sais, c’est que je suis quelqu’un de très ambitieux qui ne se fixe pas de limites. Je sais ce que le club peut m’apporter, et ce que je peux apporter au club. Il reste cinq jours pour réfléchir et voir quelle décision je vais prendre. Pour moi, tout est possible sur les cinq derniers jours. Il y a des sollicitations, des possibilités. J’ai besoin de réfléchir avec mon entourage. Le club sait ce que j’attends. Il faut profiter de ces moments-là et on verra ce qui va se passer. Je dois réfléchir, j’essaye de ne pas trop me prendre la tête."

Fofana: "Tout est possible"



Le Lensois Seko Fofana entretient le mystère sur son avenir, à quelques jours de la fin du mercato #RCLSRFC



▶️ https://t.co/zI9DZImw6X pic.twitter.com/RruYQjq67a — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 27, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur