RC Lens : Rothen s'inquiète pour les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Vice-champion de France en titre, le RC Lens a connu beaucoup de changements cet été. En effet, il y a eu des arrivées et des départs chez les Sang et Or. Mais petite nouveauté cette saison, les hommes de Franck Haise joueront la Ligue des Champions et auront donc deux matchs par semaine pendant quelques mois. Un tout nouveau rythme auquel le RC Lens n'est pas habitué. Jérôme Rothen s'attend à une saison en dessous de la précédente. Rothen ne leur en voudrait pas Interrogé sur la nouvelle saison du RC Lens, Rothen rappelle ce changement de statut qu'auront les Lensois. Pour l'ancien Parisien, une saison moins réussie ne serait pas un échec. "Ce n'est pas très grave si des équipes mieux armées les doublent. Ils feront certainement moins bien cette année, et ce n'est pas leur faire injure", a-t-il déclaré. Jérôme Rothen a également rappelé l'importance de certains joueurs partis cet été... 🔴🟡 Le RC Lens va-t-il assumer son nouveau statut ?



🎙 @RothenJerome : "Ce n'est pas très grave si des équipes mieux armées les doublent. Ils feront certainement moins bien cette année, et ce n'est pas leur faire injure." pic.twitter.com/CN9noSftmM — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 23, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Pour Jérôme Rothen, une saison moins réussie ne serait pas un échec. "Ce n'est pas très grave si des équipes mieux armées les doublent. Ils feront certainement moins bien cette année, et ce n'est pas leur faire injure", a-t-il déclaré.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur