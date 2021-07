RC Lens, Stade Rennais - Mercato : jackpot moins important qu'annonce pour Badé

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Comme annoncé hier soir sur notre site, le Racing Club de Lens et le Stade Rennais sont tout proches d'un accord pour le transfert de Loïc Badé. Un an seulement après son arrivée en Artois, le défenseur central de 21 ans, qui était déjà courtisé par l'AC Milan en janvier, va poursuivre son ascension du côté de la Bretagne.

L'indemnité de transfert va tourner aux alentours des 20 M€ au total. Au départ, Rennes proposait 15 M€ plus 5 M€ de bonus. Les Sang et Or ont obtenu une plus grande part de fixe. Mais La Voix du Nord apporte une précision très importante : les Artésiens ne vont pas bénéficier de la totalité de la somme. En effet, 20% doivent revenir au Havre, comme convenu il y a un an au moment du transfert. Ce qui fait donc 4 M€ pour le club doyen et entre 12 et 13 M€ disponibles immédiatement pour le RCL. C'est déjà beaucoup mais moins que les 20 M€ annoncés précipitamment…

