RC Lens, Stade Rennais – Mercato : le départ de Wooh inquiète les Sang et Or

Sur les dernières heures du Mercato et face à la très belle offre (10 M€) formulée par le Stade Rennais pour celui qui n'était finalement qu'un remplaçant, le RC Lens a ouvert la porte à Christopher Wooh sans réellement pouvoir le remplacer.

Un sens des supporters du Racing, cette décision prise par le board artésien inquiète quand même un peu. Habitués à faire des consultations journalières, le site Lensois.com a questionné les fans des Sang et Or et il en ressort à 44,51% que Lens « a perdu un élément fort de sa rotation » et « risque d'avoir des soucis en cas de pépin ».

Ceux qui ne sont pas contrariés par le départ de Wooh attendent quand même janvier

Concernant ceux qui ne s'inquiètent pas spécialement à l'instant t, 39,46% attendent quand même que ce départ soit compensé au plus tard à la mi-saison par un recrutement. Seuls 16,03% estiment aujourd'hui l'effectif en capacité de tenir la saison entière en l'état.

Rappelons que, d'ici au prochain Mercato et du fait de la Coupe du Monde, le RC Lens ne disputera que dix rencontres en tout et pour tout...