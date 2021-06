RC Lens, Stade Rennais, OL - Mercato : l’OM sème la zizanie dans le dossier Loïc Badé !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Loïc Badé (21 ans) a quelques courtisans à ses trousses. Après une première saison pleine en Ligue 1, le défenseur central du RC Lens attise la convoitise de bon nombre de clubs à l’étranger et en France. Si l’intérêt de l’OL et du Stade Rennais avait déjà été éventé, on apprend aujourd’hui que l’OM s’est également renseigné à son sujet !

« Pablo Longoria, qui a manqué le Nancéien Christopher Wooh (19 ans, parti à Lens) malgré une cour effrénée, étudie des pistes à haut potentiel. Il a jeté un œil à Loïc Badé (21 ans, Lens), un dossier jugé onéreux », fait savoir L’Équipe dans son édition du jour.

Du coup, l’option William Saliba est devenue une option tandis que David Luiz reste également une solution envisagée par les dirigeants de l'OM.

La une du journal L'Equipe de ce mercredi 16 juin : https://t.co/YMKXkpeJHt — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 16, 2021