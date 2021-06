RC Lens, Stade Rennais, OL - Mercato : une première offre serait tombée pour Badé !

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Le défenseur central du RC Lens, Loïc Badé (21 ans), arrivé libre l'été dernier chez les Sang et Or en provenance du Havre, a crevé l'écran pour sa première saison en Ligue 1. De quoi attirer les convoitises cet été du Stade Rennais et de l'Olympique Lyonnais.

Rennes propose 13 M€ pour Badé

Loïc Badé Credit Photo - Icon Sport

Selon les informations de La Voix du Nord, c'est le club breton qui a lancé l'assaut pour Loïc Badé avec une offre de 13 millions d'euros. Une première approche loin de satisfaire les dirigeants lensois, qui attendent une offre d'environ 20 millions d'euros pour laisser partir leur joueur, sous contrat jusqu'en juin 2022.

En cas de départ de l'ancien Havrais, le RC Lens aurait jeté leur dévolu sur le défenseur central de 17 ans, Ismaël Doukouré, qui évolue à Valenciennes, pensionnaire de Ligue 2.