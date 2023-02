RC Lens : Thil annonce la couleur pour les prochains mercatos

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Dans une interview accordée à La Voix du Nord, le directeur sportif du RC Lens, Grégory Thil, qui a succédé à Florent Ghisolfi en octobre dernier, a été invité à s'exprimer sur les prochains mercatos. Malgré les résultats exceptionnels depuis le début de la saison, les Sang et Or ne comptent pas bouleverser leurs habitudes sur le marché des transferts.

"On n’a pas changé notre fonctionnement"

"L’idée, c’est de continuer la progression du club même si on n’a pas les moyens de certains de nos concurrents, sur la partie sportive en tout cas. Sur l’été, on est obligé de travailler sur différents scénarios. Dans le recrutement, tu as plusieurs vues. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. On a beaucoup fait d’observations de joueurs, pour identifier des profils. Après, ça dépendra de ce qu’il se passera dans notre effectif, mais ça fait trois ans que c’est comme ça, déjà. On n’a pas changé notre fonctionnement. Il fallait déjà pourvoir à nos besoins sur le mercato d’hiver, prolonger nos joueurs importants. Donc on a une visibilité aussi sur le moyen - long terme même si on sait très bien qu’une prolongation ne veut pas forcément dire que le joueur ira au bout de son contrat. Ce sont les lois de l’offre et du marché sur le prochain mercato. On est toujours en alerte, on travaille sur différents scénarios même si ce n’est pas parce que Lens obtient un super classement que tu vas acheter un joueur à 50 M€… On n’en est pas là. Déjà qu’on soit pérenne en Ligue 1, que l’équipe performe et qu’on essaie de s’améliorer. Pour moi, c’était beaucoup de boulot ces derniers temps."

