RC Lens : un cadre de Franck Haise a rempilé en douce chez les Sang et Or

Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

Initialement lié au RC Lens jusqu'en juin 2021, Massadio Haïdara (28 ans) a étendu son contrat avec les Sang et Or. En effet, sans que le club n'a communiqué dessus, le défenseur et piston gauche a rempilé jusqu'en juin « 2023 ou 2024 » selon ses propres dires en conférence de presse.

« Je suis plutôt content d'entamer ma troisième année. Tous les facteurs sont là pour que je puisse m'épanouir et aller de l'avant », a expliqué Massadio Haïdara face au média ce vendredi, à deux jours du match opposant le RC Lens à Dijon.

L'ancien joueur de Newcastle, arrivé à Lens en juillet 2018 et qui compte parmi les plus anciens de l'effectif, avait déjà étendu une première fois son bail suite à la montée en Ligue 1.