RC Lens : un gros problème va jouer sur le Mercato d'été des Sang et Or

L'annonce est un peu passée inaperçue et pourtant cela aura quelques répercussions sur les effectifs des clubs de Ligue 1. Après avoir un temps décidé de s'indexer sur les dates européennes avec des compétitions en juin, la CAN 2021 reviendra à ses fondamentaux avec une compétition organisée en janvier 2022 au Cameroun.

Comme l'a fait savoir la CAF, l'édition se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 et pousserait les Africains de Ligue 1 à s'absenter de la 20e à la 24e journée. Un problème qui touche particulièrement le RC Lens, qui, avec Massadio Haïdara, Cheick Doucouré, Cheick Traoré (Mali), Seko Fofana (Côte d'Ivoire), Ignatius Ganago (Cameroun), Steven Fortes (Cap Vert) voire Issiaga Sylla et Jules Keita, sera durement impacté.

Si la « bonne nouvelle » vient de l'absence de la RDC de Gaël Kakuta de la phase finale, le Racing a quand même tout intérêt à anticiper ces absences dès le Mercato d'été. Nulle doute qu'au moment de l'analyse de son effectif pour l'exercice 2021-22, Franck Haise ne manquera pas de rappeler ce danger potentiel.