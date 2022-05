RC Lens : un nouvel actionnaire en approche et un Mercato animé chez les Sang et Or ?

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Actionnaire majoritaire du RC Lens via sa société Amber Capital, Joseph Oughourlian pourrait ouvrir la porte à un partenaire. Un an après avoir sollicité un prêt (autour de 30 M€) pour préfinancer ses ventes estivales et se donner une nouvelle latitude, le boss du Racing discuterait de l'entrée d'un actionnaire minoritaire... Avant d'envisager la possibilité d'un actionnariat populaire pour ouvrir le club à ses fans.

Un nouveau prêt de Kalimuendo espéré

Sur le terrain, cela pourrait aussi bouger comme l'a reconnu Franck Haise, fraichement prolongé jusqu'en juin 2025 : « On sait très bien qu'il y aura des sollicitations mais le club ne vendra pas n'importe comment et les joueurs nous ont tous dit que ce ne serait pas facile pour eux de partir et qu'après y avoir vécu deux, trois ou quatre saisons, ils sont tous attachés au RC Lens ».

Chaque départ sera ou a déjà été compensé. Yannick Cahuzac, libre, a été remplacé par Lukasz Poreba (arrivé en fin de contrat de Lubin en Pologne). Jimmy Cabot (SCO Angers) débarque par anticipation du bon de sortie octroyé à Jonathan Clauss et le club espère discuter avec le PSG d'un nouveau prêt d'Arnaud Kalimuendo en gardant en tête la possibilité de récupérer Simon Banza, de retour de prêt de Famalicao (Portugal).

Du changement dans les buts et dans le staff ?

La transition entre Jean-Louis Leca et Wulkier Farinez pourrait aussi s'accélérer comme l'a reconnu l'entraîneur : « Les deux sont sous contrat et font partie de nos plans. Wulkier a beaucoup progressé. C'est une évidence. Il a montré qu'il était au niveau de la L1. Il y aura des discussions internes avec les gens concernés ».

Concernant le staff, Alou Diarra et l'entraîneur des gardiens Thierry Malaspina (fins de contrat) devraient bouger.

Révolution à venir au RC Lens ? Dans son édition du jour, L'Equipe donne des nouvelles de l'été 2022 du RC Lens, lequel sera sans doute moins agité que redouté. Malgré tout, il pourrait y avoir quelques ajustements structurels et au sein de l'effectif.

Alexandre Corboz

Rédacteur