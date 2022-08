RC Lens : une dernière recrue venue de l'OGC Nice ferrée avant la fin du mercato ?

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

Le RC Lens, qui a déjà recruté Brice Samba, Jimmy Cabot, Salis Abdul Samed, Lucasz Poreba, Loïs Openda et Adam Buksa cet été, pourrait ne pas avoir bouclé son mercato estival dans le sens des arrivées.

Claude-Maurice plaît au RC Lens

En effet, selon les informations du Parisien et de Lensois.com, les dirigeants lensois seraient en négociations avancées avec leurs homologues de l'OGC Nice pour l'arrivée d'Alexis Claude-Maurice. Mais dans ce dossier, le club artésien aurait la concurrence du RC Strasbourg. Si Alexis Claude-Maurice, que Franck Haise a eu sous ses ordres lors de son intérim à Lorient, arrive chez les Sang et Or avant jeudi, cela ne devrait pas entraîner pour autant le départ de Gaël Kakuta.

Discussions #Lens - Nice pour Alexis Claude-Maurice sur les bases d’un prêt. Ce n’est pas fait mais les clubs échangent à propos de l’ancien lorientais. #mercato @leparisiensport — Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 29, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur