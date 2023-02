RC Lens, RC Strasbourg : pourquoi Thomasson revit avec les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Les mots pour le dire. Franchement. Arrivé en toute fin de mercato au RC Lens, le milieu de terrain, Adrien Thomasson, a été très clair sur sa volonté de quitter le RC Strasbourg, mal en point en Ligue 1 cette saison. Son départ était presque devenue une obligation. Propos tenus en conférence de presse, ce vendredi, à deux jours du match qui opposera les Sang et Or au Stade Brestois. "Je vivais une saison difficile, que cela soit collectivement ou personnellement, à Strasbourg. Donc à partir du moment où j'ai signé ici à Lens, c'est vrai que j'ai cette faculté-là de vite basculer sur autre chose. Dès les premiers entraînements j'ai vu et j'ai remarqué l'ambiance qu'il y avait dans l'équipe, et comme vous l'avez très bien dit, la confiance qui se dégageait. Je me suis tout de suite mis dans le moule. C'est vrai que personnellement je me sens très bien. Je n'ai jamais été un joueur qui doute beaucoup donc cela veut dire que, même à Strasbourg, je n'ai jamais douté de mes qualités. J'ai toujours gardé la même ligne de conduite et c'est vrai que cela m'a fait du bien mentalement ce changement de club." L'essentiel de #JourDeConf avant #SB29RCL, c'est ici 👇#ÀChaud pic.twitter.com/K1T9N0fuhV — Racing Club de Lens (@RCLens) February 3, 2023

Pour résumer Mal en point avec le RC Strasbourg cette saison, le milieu de terrain Adrien Thomasson a décidé de rejoindre le RC Lens dans les dernières heures du mercato hivernal. Un choix qu'il ne regrette absolument pas, bien au contraire.

Benjamin Danet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life