Real Madrid, LOSC - Mercato : Hazard chambre déjà cette recrue du RC Lens

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Le RC Lens a peut-être réalisé le plus gros coup du mercato cet été en recrutant Loïs Openda. Plus gros investissement de l’ère Oughourlian (10 M€), l’attaquant belge (22 ans), acheté au Club Bruges, débarque avec beaucoup d’ambition. Celle de confirmer ses deux bonnes saisons à Vitesse Arnhem (D1 néerlandaise), où il était prêté. Puis de participer à la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre). De quoi se faire déjà chambrer par l’ancien Lillois Esde Hazard, beau joueur avec le grand rival lensois.

Hazard a conseillé Lens à Openda

« J’ai beaucoup suivi votre championnat. Il y a de grandes stars. On peut s’y montrer. Et c’est beaucoup plus difficile qu’au Pays-Bas et qu’en Belgique. Pour devenir un meilleur joueur, je devais venir en France, a expliqué Openda à L’Équipe. J’ai longuement parlé au coach par téléphone avant de m’engager. J’ai beaucoup échangé avec Florent (Ghisolfi, le coordinateur sportif). Ils m’ont donné cette confiance dont chaque joueur a besoin. En sélection, j’en ai discuté avec Eden et Thorgan Hazard. Eden (ex-Lillois) m’a chambré. Mais il m’a dit que c’était une très belle équipe. Il m’a parlé de l’ambiance. Thorgan a fait ses classes à Lens. Et Thierry Henry m’a confirmé les intentions de jeu. »

🗞️ « Chasser les nuages » : la une de L'Équipe du lundi 18 juillet pic.twitter.com/7BRFcou47O — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 17, 2022

Pour résumer Entré à la 60e minute samedi en amical contre Clermont (3-1), Loïs Openda a disputé ses premières minutes avec le RC Lens est LA recrue la plus onéreuse de Joseph Oughourlian. De quoi faire parler Eden Hazard au Real Madrid.

