Real Madrid - Mercato : Zinedine Zidane empêche les Sang et Or de toucher un pactole

Dans l'Artois, la réussite de Raphael Varane fait la fierté d'une région entière. Formé à la Gaillette, le champion du monde évolue au Real Madrid depuis 2011. À l'époque, le défenseur central avait rapporté 10 millions d'euros aux Sang et Or. À la manoeuvre, Zinedine Zidane avait usé de tous ses pouvoirs pour convaincre le natif de Lille de rejoindre la capitale espagnole.

Presque 10 ans plus tard, ZZ est devenu l'entraîneur de Raphael Varane. Ils ont gagné tous les trophées possibles. Mais, depuis quelques semaines, Varane connaît des difficultés sous la tunique madrilène. En point d'orgue, il a inscrit trois buts contre son camp. À la recherche de liquidités pour finaliser le transfert Kylian Mbappé, le champion d'Espagne pourrait être tenté de vendre l'élément sous contrat jusqu'en 2022. D'après Transfermarkt, la valeur de Varane atteint 70 millions d'euros. Manchester United est très intéressé. En cas de cession, le RC Lens, club formateur de Varane, pourrait récupérer une somme rondelette.

En conférence de presse, Zinedine Zidane a mis fin aux spéculations concernant l'avenir de Varane : « Il fait partie des joueurs importants du club, j’ai eu la chance de le faire venir. Depuis, ce qu’il a fait, sa trajectoire parlent pour lui. Forcément, j’ai envie de dire, il est instransférable, forcément. Pour moi, pour le club aussi. Maintenant, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Ma position et celle du club est claire. » Une belle marque de confiance.

Zinedine Zidane insists Raphael Varane is NOT for sale despite interest from Manchester United https://t.co/w2T79qGCCc