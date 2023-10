Stade Rennais - Mercato : Bourigeaud lance un appel du pied au RC Lens

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Capitaine du Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud a toujours une place à part dans le coeur de nombreux supporters du RC Lens, et le milieu de terrain ne cache pas que le RCL reste un club à part pour lui. Il l'a de nouveau reconnu dans un entretien accordé à France Bleu.

"J'ai grandi là-bas"

"Lens, j'ai été formé et j'ai grandi là-bas, a-t-il confié. Je suis très bien au Stade Rennais et je vis au jour le jour. Mais comme tout joueur, là où tout a commencé, beaucoup ont envie d'y repartir. On verra de quoi l'avenir est fait." Pas fermé, Bourigeaud !

Benjamin Bourigeaud, sur les ondes de France Bleu Armorique dans Lundi c'est Rauzy, à propos d'une éventuelle fin de carrière au #RCLens. @bras_george @Pie_Ferrari https://t.co/lAIcVH1ZRm pic.twitter.com/QxZhVDLMVU — Lechevestrier Julien (@Jlechevestrier) October 17, 2023

