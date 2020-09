AS Monaco – RC Strasbourg (2-3) : Pierre Ménès redoute la saison galère des Alsaciens

Encore battu sur la pelouse de l'AS Monaco (2-3), le RC Strasbourg n'a pas confirmé son réveil, entrevue la semaine précédente avec la victoire contre Dijon (1-0). Malgré une supériorité numérique de deux joueurs, les Alsaciens n'ont pas été en mesure de revenir à la marque et Pierre Ménès commence à être inquiet pour le Racing.

« Monaco a battu Strasbourg plus facilement que ne l’indique le score », a glissé le consultant du CFC avant de poursuivre : « Malgré vingt minutes en double infériorité numérique, les joueurs de Kovac n’ont pas été plus inquiétés que ça. Cette équipe alsacienne est tout de même très inquiétante. Il y a trop de joueurs qui sont nettement en-dessous de leur niveau de l’année dernière et il va falloir corriger ça très vite si le Racing veut éviter de vivre une saison plus que pénible ».

Pour Strasbourg, la relance ne sera pas évidente puisque c'est le LOSC qui se présentera à la Meinau dimanche prochain (15h).