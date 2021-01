ASSE : les jeunes Verts ont fait très forte impression au RC Strasbourg

Face à une équipe de l'ASSE décimée par la Covid-19, le RC Strasbourg a longtemps bataillé dimanche à la Meinau (1-0). Finalement, les Alsaciens ont assuré l'essentiel grâce à une réalisation de Ludovic Ajorque. « On retient les 3 points. Le match lui n’a pas vraiment été à la hauteur de ce que l’on souhaitait. On aurait pu faire le break et on a souffert jusqu’à la fin. On se contente de ces 3 points qui nous font du bien, a déjà assuré Thierry Laurey en saluant la prestation des Verts. On s’attendait à une opposition de qualité avec des jeunes joueurs qui en voulaient. Sainté n’a pas eu énormément d’occasions franches mais ils nous ont mis en difficulté dans le cœur du jeu. »

« Dès que j’ai vu la feuille de match, j’ai compris... »

La jeune garde de l’ASSE a aussi tapé dans l’œil d’Adrien Thomasson, conquis par leur potentiel. Dès que j’ai vu la feuille de match, j’ai compris que ça allait être une après-midi galère, avec tous ces jeunes en face, a expliqué l’ancien milieu du FC Nantes. Quand on fait une opposition à l’entraînement contre les plus jeunes, on se fait toujours rentrer dedans et on ne gagne pas tout le temps. On sait que Saint-Étienne a un bon centre de formation. Les jeunes sont venus avec beaucoup d’envie et nous ont posé des problèmes. Chapeau à eux parce que franchement ça s’est vraiment joué à rien. »