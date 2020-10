FC Nantes - Mercato : un Limbombe bis risque d'empoisonner le RC Strasbourg

Habib Diallo est entré dans un cercle très fermé hier. Après David Zitelli en 1995 et Mamadou Niang en 2003, le Sénégalais est un autre attaquant qui a parcouru les 165 km qui séparent Metz de Strasbourg. Leilleur réalisateur de l’équipe lorraine en 2019-2020 (12 buts en L 1) ne se dirigeait pourtant pas vraiment vers le club rival.

Même si le FCM avait budgété et anticipé son départ et que lui-même souhaitait s’envoler, L’Équipe assure qu’il imaginait une autre destination, comme la Premier League et en particulier Tottenham. Mais ni les Spurs, ni Sheffield United, ni West Bromwich Albion, plus ou moins intéressés, n’étaient disposés à investir la somme exigée par le FC Metz.

Le club lorrain a finalement dû se contenter de 10 M€ plus des bonus, ce qui constitue tout de même le plus gros achat jamais réalisé par le RC Strasbourg. Malgré ce record, Diallo éprouve de la déception et de l’amertume et les a exprimées lors d’une conversation privée sur Instagram qu’un supporter messin a largement diffusée, à l’insu du joueur, sur les réseaux sociaux. Le joueur de 25 ans y confie en substance que le FC Metz ne lui a pas trop laissé le choix.