FC Nantes - Mercato : Waris (RC Strasbourg) proche de rejoindre un rival des Canaris ?

Après avoir eu une altercation verbale avec Thierry Laurey il y a deux semaines, l’avenir de Majeed Waris s’obscurcit au RC Strasbourg. Une porte de sortie pourrait rapidement être trouvée.

Selon RMC Sport, le Dijon FCO s’intéresserait de près à l’attaquant ghanéen. Le club bourguignon a des difficultés pour terminer le dossier Alassane Ndao (Karagümrük) et se tourne donc vers une solution de secours avec l’ancien buteur du FC Nantes.

Apparu à 13 reprises en Ligue 1 cette saison et auteur d’un seul petit but, Waris (29 ans) pourrait donc rejoindre un concurrent direct aux Canaris dans la course au maintien. Au classement, le DFCO compte trois points de retard sur le FCN (18 contre 15) et recevra l’OL lors de la 23e journée de L1 (mercredi, 21h).