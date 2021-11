FC Nantes - RC Strasbourg : Stéphan donne encore plus la rage à Kombouaré

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Antoine Kombouaré ne décolère pas. Hier, l’entraîneur du FC Nantes pestait contre le manque d’ambitions de ses joueurs après avoir évolué plus d’une demi-heure à onze contre dix face au RC Strasbourg... et avoir mené deux fois au score (2-2).

« C'est de l'amertume et de la colère. On a perdu deux points. Si tu as faim de victoire, tu es sérieux, tu enfonces le clou et tu dois gagner. Nous, on ne fait pas ce qu'il faut mais Strasbourg a bien joué le coup, a-t-il pesté. Je déplore la mentalité, l'absence de justesse technique dans le dernier geste, de communication pour guider les autres. Sur l'égalisation, on est sept contre trois dans la surface de réparation pour défendre ! En deuxième période, à un de moins, ils frappent autant que nous... » Questionné sur son ressenti après la rencontre, Julien Stéphan a confirmé la dangerosité du RC Strasbourg sur le match malgré l’expulsion de Ludovic Ajorque. Pire, il entend rendre justice à son attaquant prochainement !

« Il y a beaucoup de confiance dans cette équipe et de plaisir à jouer ensemble, ça se voit. C'est un excellent résultat au regard des circonstances. J'espère d'ailleurs que le carton rouge de Ludovic Ajorque à la 51e minute sera retiré, a-t-il analysé après la rencontre. C'est une décision litigieuse entre un joueur qui arrive de côté ou de derrière et un attaquant qui vient le frapper, sans aucune intention ni aucune gravité. C'est une décision prise de manière beaucoup trop hâtive, c'est pour ça qu'on ne la comprend pas. Nous étions bien rentrés dans le match mais le but nantais nous a fait très mal. On a eu du mal à repartir après cet épisode malheureux. Puis arrive cette décision illogique qui aurait pu nous pénaliser mais qui nous a galvanisés. »

