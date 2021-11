Le RC Strasbourg fête un anniversaire, Reims handicapé, Brest pour la passe de 3

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Le RC Strasbourg fête les 30 ans des UB90

Les Alsaciens tiennent absolument à s’imposer ce dimanche contre le Stade de Reims car la partie sera marquée par le trentième anniversaire des Ultras Boys 90. Des animations avant, pendant et après la partie sont prévues par le plus grand groupe ultra du Racing.

Le Stade de Reims très handicapé

Pour son déplacement à la Meinau, Oscar Garcia sera privé de nombreux joueurs comme Doucouré, Foket, Munetsi, Zeneli et Hornby. Mais le principal souci pour l’entraîneur espagnol réside dans son compartiment offensif, pas assez réaliste selon lui.

Le Stade Brestois rêve d’une passe de trois pour lui et le RC Lens

L’entraîneur du SB29, Michel Der Zakarian, s’est montré malicieux en conférence de presse au moment de commenter la réception du RC Lens aujourd’hui. Il espère que les deux équipes réussiront une passe de trois. Ce qui signifierait que la sienne s’est imposé pour la troisième fois d’affilée et que les Sang et Or ont aligné un troisième revers de rang à l’extérieur.

Montpelllier : Dall’Oglio fustige Savanier

L’entraîneur du MHSC n’a pas du tout apprécié que son meneur de jeu Téji Savanier se fasse expulser hier à Rennes (0-2). Il l’a critiqué sans le nommer après le coup de sifflet final : « Dans les gestion des émotions, il y a du travail car on est dans un monde professionnel. On ne sait pas le faire, on s’énerve, on s’éparpille et, ce soir (hier), on a fait preuve d’une grande naïveté ».

La une du journal L'Équipe de ce dimanche 21 novembre > https://t.co/lYEcVs3A2H pic.twitter.com/Lxl72z5iXA — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 21, 2021