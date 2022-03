Un renfort polémique pour le RC Strasbourg, Petkovic veut ruiner les Girondins, changement espéré à l'AS Monaco

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Thomas Delaine, de Metz à Strasbourg ?

Cet été, le Racing perdra son latéral gauche Anthony Caci, qui s'est mis d'accord cet hiver avec Mayence, lui dont le contrat expire en juin. Eh bien, selon Les Dernières Nouvelles d'Alsace, la direction strasbourgeoise tient déjà son remplaçant en la personne de Thomas Delaine. En fin de contrat lui aussi avec Metz, le gauche, qui fête ses 30 ans ce jeudi, se serait mis d'accord sur un contrat de trois ans avec le RCSA. Une annonce qui tombe à un bien mauvais moment. Car on sait que la rivalité entre Metz et Strasbourg est grande. Pas sûr que les supporters lorrains apprécient qu'un de leurs joueurs ait signé chez l'ennemi alors qu'ils luttent pour leur maintien...

Vladimir Petkovic réclamerait 10 M€ aux Girondins

En pleine débandade sportive, englués dans une crise avec ses ultras et Benoît Costil, les Girondins de Bordeaux viennent en plus d'être informés que leur ex-entraîneur Vladimir Petkovic leur réclamait 10 M€, selon Ouest-France. Les contrats du Suisse et de son adjoint, Antonio Manicone, couraient jusqu'en 2024, ce qui explique l'ampleur de ce montant. Et encore, les médias helvètes parlent de 20 M€... Dans tous les cas, il s'agit d'un gros coup dur pour le FCGB, dont le déficit dépasse les 60 M€...

Jérôme Rothen réclame du changement à l'AS Monaco

La belle victoire sur le PSG (3-1) le week-end dernier n'y changera rien : la saison de l'AS Monaco est un fiasco total. Larguée en championnat, éliminée de toutes les Coupes, nationale comme européenne, elle s'apprête à vivre un été agité. Et pour l'ancien de la maison Jérôme Rothen, c'est une nécessité : "Bien sûr qu'il faut tout changer à l'AS Monaco ! Ils ont explosé Kovac et ont fait à leur sauce derrière. Le vice-président directeur général Oleg Petrov s'est mal entouré et il va le payer maintenant". Le directeur sportif, Paul Mitchell, doit avoir les oreilles qui sifflent !

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Raphaël Nouet

Rédacteur