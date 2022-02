Le RC Strasbourg tient le remplaçant d'Ajorque, Ben Yedder dompte un Nantais et un Niçois

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Ludovic Ajorque dans le viseur de grands clubs étrangers (Allemagne, Angleterre notamment), le RC Strasbourg a déjà une petite idée de son remplaçant. Selon L'Equipe, le club alsacien a des vues sur l'international norvégien Jörgen Strand Larsen (Groningue, 22 ans). Sous contrat avec le club néerlandais jusqu'en juin 2024, le colosse (1m93) aux 9 buts cette saison en Eredivisie est estimé à 5 M€.

AS Monaco : Ben Yedder a battu Blas (Nantes) et Gouiri (Nice)

En concurrence avec le nantais Ludovic Blas et le niçois Amine Gouiri, Wissam Ben Yedder (AS Monaco) a été élu Joueur de Ligue 1 du mois de janvier au trophée UNFP. L'international tricolore, auteur de trois buts et une passe décisive, a récolté 56% des suffrages devant le Canari (30%) et l'Aiglon (14%). Il succède à Téji Savanier, lauréat du mois de décembre.

OGC Nice: la tuile pour Amine Gouiri ?

Sorti à l'heure de jeu face à l'OL, Amine Gouiri (22 ans) pourrait bien manquer le prochain match des Aiglons face au SCO Angers dimanche (13 heures). D'après Nice-Matin, l'attaquant formé à Lyon souffre d'une douleur à la cuisse qui l'a empêché de s'entraîner normalement jeudi. Christophe Galtier pourrait acter son forfait ce vendredi lors de sa traditionnelle conférence de presse d'avant-match.

Les Girondins attaqués sur une pépite au milieu ?

Si les Girondins de Bordeaux ont annoncé hier la signature de leur nouvel entraîneur David Guion ainsi que la prolongation jusqu'en juin 2025 du défenseur algérien Abdel-Jalil Medioub (24 ans), le club au scapulaire pourrait être attaqué sur l'une de ses pépites. En effet, si l'on en croit Foot Mercato, plusieurs clubs étrangers parmi lesquels l'Eintracht Francfort, le Bayer Leverkusen ou encore Pise auraient des vues sur le jeune milieu relayeur Emmanuel Biumla (16 ans), en fin de contrat cet été.

Sofiane Boufal inquiète le SCO Angers

Sofiane Boufal pourra-t-il tenir sa place ce dimanche (13 heures) lors de Nice – Angers ? Rien n'est moins sûr... Déjà légèrement touché et à l'écart de l'entraînement collectif en milieu de semaine, l'international marocain n'a pas fini la séance d'entraînement jeudi avec ses partenaires. Selon Ouest-France, le milieu offensif a écourté l'entraînement après avoir pris un coup lors de l'opposition. « Sans forcément boiter, il est rentré au vestiaire avec un kiné », écrit le média local.

FC Metz : Boulaya évasif sur son avenir

En fin de contrat en juin prochain, Farid Boulaya (28 ans) a évoqué son avenir au FC Metz en conférence de presse. Un temps courtisé par l'OM, l'international algérien ne ferme pas la porte à une prolongation en cas de maintien : « J'ai dit que j'étais ouvert à tout. J'attends de faire de mon mieux pour aider l'équipe à se maintenir et ensuite on verra ».

Laurent Nicollin (Montpellier) s'oppose au Mondial tous les deux ans

Invité d'Europe 1 il y a quelques jours, Laurent Nicollin a pris une posture claire contre l'idée d'un Mondial tous les deux ans comme suggéré par Arsène Wenger. Le président du MHSC dénonce une dérive dangereuse : « Est-ce que ce serait bien pour le football ? Non, c’est bien pour du fric. C’est encore un truc pour faire du fric quoi. Il faut arrêter de toujours vouloir faire du fric, du fric, du fric. Je pense qu’ils ont gagné assez d’argent. C’est mythique une Coupe du Monde tous les quatre ans. On est le sport phare. On est le sport numéro un. Je pense que si elle a lieu tous les deux ans, je ne dis pas qu’on se lassera car on est des passionnés de football, mais bon. Ça ne m’excite pas ». Laurent Nicollin, le président qui dit tout haut ce que les supporters pensent tout haut également...