Ligue 1 : le RC Strasbourg a joué avec le feu, le Stade de Reims s'est brûlé

Fortunes diverses pour le RC Strasbourg et le Stade de Reims. Quand les Alsaciens ont obtenu un succès précieux dans la course au maintien face à Dijon (1-0), les Champenois inquiètent un peu plus avec leur revers sur la pelouse de Metz.

Le RC Strasbourg a su persévérer

Ce dimanche à la Meinau, tout y était pour que le Racing vive une nouvelle désillusion. Un manque de réussite offensive avec un poteau de Simakan tôt dans le match, un but refusé de Thomasson avant un nouveau montant trouvé par Saadi. Mais finalement, les hommes de Thierry Laurey ont su retrouver les ressources pour l'emporter. Mitrovic a délivré les siens sur un centre de l'entrant Dimitri Liénard. Et Kamara a ensuite joué les pompiers de service pour sauver le RC Strasbourg avec une parade incroyable...

Le Stade de Reims paie déjà l'Europe

Trois jours après un succès certes précieux face au Servette Genève (1-0) mais qui aura pompé beaucoup d'énergie, le Stade de Reims n'a pas pu enchaîner en Ligue 1 et se retrouve dans une position délicate. Les hommes de David Guion, bousculés par une équipe de Metz volontaires, n'ont pas su trouver les ressources pour conserver au moins un point. Il faut dire qu'après l'égalisation de Dia sur penalty, l'expulsion de Munetsi a sérieusement compliqué la tâche rémoise. Avec un seul point depuis le début de saison, seul Dijon a fait moins bien en ce début de championnat...