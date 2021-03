LOSC - RC Strasbourg (1-1) : le mal dont souffre Laurey est identifié

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Les nouvelles sont rassurantes pour Thierry Laurey, qui a quitté le terrain à la 36e minute, escorté par le médecin du RC Strasbourg, François Pietra. Le visage grimaçant, loin du sourire affiché lors de son accolade d’avant-match avec Christophe Galtier, il a rejoint une salle de soins de Pierre-Mauroy, et n’en est plus ressorti. C’est son adjoint, Fabien Lefèvre, qui a pris son relais dans la zone technique. « Il va bien, il va repartir avec le président et le docteur par précaution, même s’il aurait pu repartir avec nous », a rassuré ce dernier à L’Équipe.

Le docteur Pietra a précisé auprès de Canal+ que Laurey avait souffert de problèmes digestifs, ressentant des maux de ventre au moment de l’ouverture du score de Ludovic Ajorque. Le club alsacien n’a pas voulu prendre de risque et son technicien s’est contenté de suivre, allongé, quelques extraits vidéo sur un téléphone.

« Je l’ai croisé très rapidement quand il est reparti, il avait l’air fatigué mais pas en mauvais état de santé », soufflait Galtier. Selon L'Équipe, Laurey devrait être sur pied dès aujourd’hui et sur le banc contre Monaco mercredi.