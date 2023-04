Malmené, Monaco renverse Strasbourg !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Un scénario incroyable ! Après avoir mené 1 à 0 grâce à un but de Vanderson (19’), les hommes de Philippe Clement ont pris 2 buts, Lebo Mothiba (32’) et un c.s.c de Guillermo Maripán (41’). Au retour des vestiaires, l’ASM a réagi à l’image de Eliesse Ben Seghir (54') qui a remis Monaco dans le droit chemin, puis Edan Diop (58’) qui leur a permis de prendre les devants. Youssouf Fofana (66') marque le 4e but pour Monaco avant de se faire expulser à la 78e, le RCSA a inscrit un 3e but par l’intermédiaire de d’Habib Diallo (90 +3') mais cela n’aura aucune incidence, score finale, 4 à 3. L'ASM est donc 4e avec 57 points tandis que le RCSA est 16e.