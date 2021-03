RC Strasbourg - Mercato : Laurey a laissé sur le carreau une pépite de Ligue 2 

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Avec peu de moyens, le RC Strasbourg a réussi à retrouver et à se stabiliser en Ligue 1. Thierry Laurey a participé à beaucoup d’aventures du RCSA. Pourtant, le boss alsacien a aussi réalisé quelques bévues parmi elles… Gaëtan Weissbeck !

Pour Ouest-France, le milieu offensif est revenu sur ce départ douloureux de son club formateur : "J’ai joué six saisons au Racing, à partir des U15 interrégionaux jusqu’aux portes de l’équipe première. Pendant trois ans, je me suis entraîné avec le groupe professionnel. D’abord en National puis en Ligue 2 la dernière saison. J’avais un contrat stagiaire pro et, malheureusement, Thierry Laurey a décidé de ne pas lever l’option de mon contrat professionnel."

Puis, Gaëtan Weissbecka galéré : "J’avais 20 ans. On m’a laissé sur le carreau. Derrière, je suis passé par pas mal d’essais en France et à l’étranger mais ils ne se sont pas avérés positifs."

Finalement, après un passage positif à Haguenau, il parvient à signer un contrat professionnel à Sochaux : « Une grande fierté d’avoir rendu ma famille et mes proches heureux. C’était aussi pour eux que je voulais réussir. Ils m’ont tout donné depuis tout petit. De la délivrance mais également beaucoup de bonheur. »

Désormais, Gaëtan Weissbeck, devenu capitaine des Lionceaux, s’est fixé un nouvel objectif : « La Ligue 1 à moyen voire à court terme. J’ai 24 ans donc j’ai envie de dire que je n’ai plus trop de temps à perdre. J’aimerais bien intégrer un club de l’élite ou monter avec Sochaux. C’est un rêve de pouvoir jouer au plus haut niveau national. » Avec 10 buts et 3 passes décisives en 27 matches de Ligue 2, le natif de Wissembourg crève l’écran dans l’antichambre. Tant pis pour le RC Strasbourg et Thierry Laurey.