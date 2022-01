Metz - RC Strasbourg : Stéphan est aux anges mais met en garde ses joueurs

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Grâce à des buts de Ludovic Ajorque et Jean-Eudes Aholou, le RC Strasbourg a remporté le derby de l'Est contre Metz (2-0). En conférence de presse d'après-match, le technicien alsacien, Julien Stéphan, a confié qu'il était satisfait que son équipe reparte sur une série positive.

"On a très bien maîtrisé le match, quasiment du début à la fin. Il nous a juste manqué le but en première période. Il fallait continuer à travailler ainsi en deuxième. On aurait pu obtenir une victoire plus large, mais je suis satisfait des joueurs. Il fallait rester très froid et calme dans la tête. Je suis très content que ce premier but arrive sur une transition. On s'est créé des occasions, on n'a rien concédé sur le plan défensif. Il était important de recréer une dynamique de performance. Cela nous permet d'avoir 29 points et d'avoir en vue l'objectif comptable de franchir la barre des 30. On a pris de l'avance pour le maintien, mais il faut faire attention, rester très attentifs. On va rester focalisés sur le jeu."

🏁 LE DERBY EST STRASBOURGEOIS 💙

Le 3e d'affilée.



MERCI !

DE RIEN !#FCMRCSA (0-2) pic.twitter.com/hc2ulHJvEf — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 9, 2022