OL – RC Strasbourg (3-0) : le secret insolite de Laurey pour oublier son dernier coup de nerfs

Les conférences de presse de Thierry Laurey, le coach du RC Strasbourg, sont rarement insipides et au sortir de la défaite face à l'OL (0-3), le coach alsacien n'a pas fait exception. Très remonté face à l'arbitrage, Laurey n'a pas mâché ses mots.

« Il y a deux poids, deux mesures. Je ne vais pas faire tout un pamphlet sur l’arbitrage mais nous voulons être arbitrés de la même façon », a notamment lâché Laurey. Pour le technicien alsacien, si Thomasson a été expulsé, Marcelo méritait tout autant une sanction pour une main qui semblait pourtant évidente.

Une petite bière pour passer à atre chose

Mais visiblement, Thierry Laurey monte aussi vite dans les tours qu'il en redescend. Et dans des propos relayés par 20 Minutes, le coach strasbourgeois a livré son petit secret pour passer à autre chose. « Je ne vais pas me plaindre, j’ai pris 3-0 aujourd'hui, je vais rentrer chez moi me calmer, me faire une petite bière tranquille, et on va repartir à la guerre la semaine prochaine » ; a conclu Laurey.