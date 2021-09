OL - RC Strasbourg (3-1) : Stéphan a plusieurs motifs de satisfaction malgré la défaite

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

L’OL semble avoir enfin lancé sa saison. Nets vainqueurs du RC Strasbourg hier au Groupama Stadium (3-1), les hommes de Peter Bosz ont marqué les esprits et confirmé leur potentiel. En face, Julien Stéphan ne peut que constater les dégâts.

« Contre une telle équipe, si on n'en profite pas, on s'expose à ce qu'elle tue le match et c'est ce qu'elle a fait. À 2-0, ils ont pris l'ascendant et ils ont été plus forts sur la dernière demi-heure », a soufflé le coach du RC Strasbourg en conférence de presse.

Malgré cette large défaite, l’ancien entraîneur du Stade Rennais a aperçu quelques motifs de satisfaction dans ses rangs.

« On doit s'appuyer sur la générosité et le bon état d'esprit qu'on a toujours conservé, a-t-il souri. J'ai aimé qu'on ait continué à attaquer, même à 0-3 et même à dix. L'entente entre Ludo (Ajorque) et Habib (Diallo), le fait qu'il lui laisse tirer le penalty (marqué par le Sénégalais) démontre qu'il y a une très, très bonne ambiance dans le groupe. Et ça, ce sont des points vraiment positifs.