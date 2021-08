PSG – RC Strasbourg (4-2) : Julien Stéphan pousse un coup de gueule

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Des sifflets pour Mbappé pour commencer, puis un cavalier seul du PSG, avant un sursaut d'orgueil du RC Strasbourg et un dernier but de Pablo Sarabia pour parachever la victoire parisienne : voilà comme on peut résumer le match d'hier soir au Parc des Princes.

Mais selon Julien Stéphan, le scénario aurait pu être différent sans une belle erreur d'arbitrage, selon lui, sur l'ouverture du score, signée Mauro Icardi. « La décision de valider le premier but est cauchemardesque. Il y avait hors-jeu… et ça change tout. On ne peut pas digérer la manière dont on a pris ce but », a en effet fulminé l'ancien coach rennais après la rencontre. Le Racing est lanterne rouge de L1 depuis hier soir...