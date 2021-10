RC Strasbourg : Ajorque sur un podium convoité aux côtés de Pogba et Benzema

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

De la part de Ludovic Ajorque, on s'attendrait à une bonne place dans le classement des buteurs ou dans celui des duels aériens gagnés. Mais voilà, depuis le début de la saison, l'attaquant du RC Strasbourg brille au niveau de la dernière passe. Il en a réalisé cinq lors des neuf premières journées, contre Brest (x2), Metz, Lille et Montpellier. Le tout agrémenté de trois buts.

Le plus fou, c'est qu'au niveau des cinq grands championnats européens, c'est que le Réunionnais est aussi l'un des meilleurs dans cette catégorie des passeurs décisifs. Il figure même sur le podium, derrière Paul Pogba (Manchester United) et Karim Benzema (Real Madrid), qui totalisent sept offrandes. Ajorque est derrière en compagnie de Nicolo Barella (Inter Milan) et Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). Que du lourd !

📊 Most assists in Europe's top leagues this season:



🇫🇷 Paul Pogba: 7

🇫🇷 Karim Benzema: 7

🇮🇹 Nicoló Barella: 5

🇩🇪 Florian Wirtz: 5

🇫🇷 Ludovic Ajorque: 5 pic.twitter.com/JQuAB8Ximh — Oddschanger (@Oddschanger) October 6, 2021