RC Strasbourg ASSE (5-1) : Stéphan dresse un bilan qui fait saliver Puel

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

L’ASSE commence à inquiéter de plus en plus ses supporters. Après la raclée subie hier à la Meinau, les Verts ne décollent toujours pas de la dernière place du classement de L1 et n’ont toujours pas glané la moindre victoire en 10 journées. Le RC Strasbourg, lui, en totalise déjà 4 dont celle d’hier face aux Verts (5-1) et pointe à une honorable 8e place avec 14 points au compteur.

« Il y a beaucoup d'éléments positifs dans cet après-midi. On a su profiter des circonstances, mais maintenant il faut garder les pieds sur terre. On a 14 points après 10 journées. C'est un bon rendement », a analysé Julien Stéphan après la rencontre. Le coach du RCSA a aussi eu un petit mot pour son staff, sur le pied de grue depuis le début de la saison.

« C'est très bien pour nous. Après, il faut bien regarder le match. Saint-Étienne a réussi à nous poser des difficultés en début de match. On a réussi à le décanter sur coup de pied arrêté (but de Le Marchand, 26e) et je tiens à féliciter mon staff, car on a beaucoup travaillé sur ces phases de jeu pendant la trêve internationale, a-t-il poursuivi. On a réussi à marquer un deuxième but ensuite (Youssouf c.s.c., 38e), puis l'exclusion (de Youssouf, 44e) a modifié la donne même s'ils sont revenus avant la mi-temps. On a fait une seconde mi-temps très bien maîtrisée. »

⚽️ ASSE – L'analyse de Laurent Hess : « La menace se précise, et pas seulement pour Puel » #AllezLesVerts https://t.co/PI0ERK2ZSA — But! Saint-Étienne (@ButASSE) October 18, 2021