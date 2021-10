RC Strasbourg : avant l'ASSE, Ajorque tient la dragée haute à l'un des meilleurs attaquants du monde

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Avec 3 buts et 5 passes décisives en 9 matches, Ludovic Ajorque réalise un excellent début de saison, qui le place sur le podium des meilleurs joueurs français du moment derrière Karim Benzema et Paul Pogba. Mais l'attaquant du RC Strasbourg soutient aussi la comparaison avec l'un des meilleurs buteurs de la planète, Romelu Lukaku !

Un passionné de foot, supporter de l'Inter Milan, a cherché à trouver le meilleur remplaçant possible à Romelu Lukaku, retourné à Chelsea durant l'intersaison. Il est parvenu à un résultat final de deux joueurs, Ajorque et Edin Dzeko. Il s'avère que si c'est bien le Bosnien qui a été recruté par les Nerazzurri pour prendre la suite du Belge, buteur avec les Diables Rouges face aux Bleus jeudi dernier, c'est pour le Réunionnais qui avait les statistiques les plus proches, et ce dans tous les domaines ! Ajorque du niveau de Lukaku, ça ne surprendra pas les supporters du Racing !

Who to replace *Lukaku* at Inter in August 2021 ? The PCA analysis suggests a new name: *Ludovic Ajorque* from Strasbourg.



Data from @fbref for Season 2020-2021



Percentiles are calculated respect to players in the roles: Forwards and Wingers#R #lukaku #SerieA #ItaliaBelgio pic.twitter.com/UVZevKjThi