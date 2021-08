Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs gardiens de la saison 2020-2021

Bilan de la préparation : 3 victoires, 3 défaites

09/07 : RC Strasbourg 0–1 FC Bâle (SUI)

13/07 : RC Strasbourg 2-1 Young Boys (SUI)

17/07 : RC Strasbourg 0-1 FC Sion (SUI)

24/07 : RC Strasbourg 3-2 Eintracht Francfort (ALL)

31/07 : RC Strasbourg 2-1 Fribourg (ALL)

31/07 : RC Strasbourg 1-2 Fribourg (ALL)

Buteurs : Thomasson (2 buts), Ajorque, Diallo, Gameiro, Waris, Chahiri, Ahmed (1 but).

Objectif de la saison : le ventre mou

Avec l'arrivée de Julien Stéphan et le départ de la défense historique de Thierry Laurey, le Racing amorce une nouvelle ère. Après s'être sauvé à l'ultime journée en 2020-21, le club alsacien veut retrouver de la sérénité dans les résultats et, avec le retour du public à la Meinau, l'équipe présidée par Marc Keller a les armes pour. Le chantier défensif n'étant pas encore terminé, l'Etat-major strasbourgeois se garde bien d'afficher ses objectifs publiquement. Ils devraient se situer entre la 12e et la 14e place, à la hauteur de son budget en L1.

Le renfort à suivre : Kévin Gameiro

A 34 ans, et 13 ans après son départ d'Alsace, il est LE gros coup de l'été côté RCSA. Revenu libre de son escapade espagnole (Séville, Atletico, Valence), à l'issue d'une saison où il n'a pas spécialement brillé en joker sous les couleurs du club Che (4 buts, 1 passe décisive en 27 matches), Kévin Gameiro a éconduit l'OM pour son club formateur. Une question de feeling, qui, espérons-le, ne donnera pas lieu à une cruelle déception.

La question qui fâche : Le tandem Gameiro – Ajorque peut-il réellement exister ?

L'abondance de biens offensifs ne risque-t-elle pas de nuire à Julien Stéphan et au RC Strasbourg ? Déjà avec Habib Diallo, Ludovic Ajorque et Majeed Waris, soutenus par Adrien Thomasson ou Lebo Mothiba (quand il n'est pas blessé), le club alsacien n'était pas à plaindre mais avec en prime l'arrivée d'un « poids lourds » avec le CV de Kévin Gameiro, le Racing s'est carrément donné de l'une de toutes meilleures ligne d'attaque de Ligue 1... Avec la concurrence féroce qui va avec.

Si cette arrivée relègue déjà au second plan Habib Diallo, le plus gros transfert de l'histoire du club (10 M€, 9 buts en L1 l'an passé), elle pose aussi une question de complémentarité entre la star rapatriée et l'attaquant vedette du club Ludovic Ajorque (16 buts l'an passé). Sur le papier, cela peut marcher comme à Paris où Kévin Gameiro s'était trouvé une complémentarité intéressante avec Guillaume Hoarau. Dans les faits, on attend de voir.

En tout cas, à l'issue du match de Fribourg, Julien Stéphan semblait plutôt confiant : « J'ai déjà trouvé des connexions avec les attaquants, avec Ludo (Ajorque). Habib (Diallo) aussi est très bien rentré. Il a été très intéressant. C'est bien pour la confiance (…) Quand les offensifs sont décisifs, c'est bien pour tout le monde ». Une chose est sûre : il serait quand même dommage que le retour de l'enfant chéri de la Meinau pousse vers la sortie l'excellent Ajorque... Et ce même si les finances du Racing ne serait pas contre une jolie vente !